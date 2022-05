Romain FIGUIERE

Compétences



Réseau >



Architecture réseau, phasage.

Analyse des besoins, installations et configurations de réseaux (Plan d’adressage IP, Routage, VPN, ....).

Installation et Configuration Antenne WIFI CISCO + Pont wifi.

Paramétrage et administration de matériel actif (Enterasys, Cisco, 3COM, H3C, HP). VLAN, VoIP.



Système >

Installation et Administration de serveurs sous Ms Windows 2003, 2008 Server (AD, DNS, Impression, Données, Stratégie de groupe GPO, ....).

Installation, Configuration et administration de serveur WEB sous Linux Debian, Ubuntu. Gestion des quotas et filtrages de fichiers.

Mise en place d’une architecture DFS.

Installation et maintenance de client TSE / CITRIX.

Installation, Configuration et Maintenance Microsoft WSUS.

Déploiement d’image disque Norton Ghost Serveur.

Administration de serveurs de messagerie sous Ms Exchange + Novell GroupWise. Administration de Système Antiviral Network Associate (EPO, McAfee VirusScan HIP). Déploiement d’application avec l’outil Ms SMS.

Gestion des sauvegardes avec BrightStor ArcServe, Data Protector Atempo Time Navigator. Configuration RAID.

Administration de Serveur de Contrôle d’Accès par Badges.



Supervision >

CACTI, Nagios, Enterasys Netsight, HP/3COM IMC, HP System Insight Manager.



Gestion >

Administration des parcs informatiques de la SNCF PACA et de MEDICA France.

Devis + Commande de matériel Informatique.

Création d’une application d’inventaire pour la collecte d’information sur le parc machine de la SNCF.

Chargé de Projet d’Affichages Dynamiques en gares.

Chargé de Projet Radio Diffusion.

Langage de Programmation >

VBScript de création d’objets Active Directory.

Projet de déploiement de poste informatique (Script + Ghost). HTML, PHP.



Base de Donnée >

Installation et Administration d’un serveur de bases de données sous SQL 6.5, 2005, 2008. Installation et Administration d’un système de base de données MySQL.



Internet >

Administration de serveur Proxy (squid) sous LINUX avec mise en place de statistiques. Mise en place de serveur web Microsoft et Linux avec Apache, PHP, MySQL.

Création de site Internet. CMS : Joomla, Wordpress, JAOW



Assistance >

Assistance de niveau 2 sur l’Active Directory, La messagerie, le système AntiVirus, les sauvegardes et restaurations.

Assistance aux utilisateurs sur application de paye, comptabilité, facturation et médicale sous AIX et Windows.



Expérience



Administrateur Système et Réseau, SNCF, Marseille, 2007 - Aujourd'hui. Administrateur Système et Réseau, ProfiléA Architectes & Associés, Marseille, 2010 - Aujourd'hui.

Gérant, A.M.R.F., Septèmes les Vallons, 2007.

Administrateur Système et Réseau, MEDICA France, Peypin, Février 2005 - Mars 2007. Déploiement de poste informatique, ACCOR - LCL, Marseille Nice, 2005. Administrateur Système et Réseau en Alternance, S.N.C.F., Marseille, 2002 - 2004. Webmaster, S.A.R.L. GLASS Center, Cabries, 2002 - 2007.

Administrateur Système et Réseau, S.A.R.L. GLASS Center, Cabriès, 2002 - 2007.



Formation



Master 2 : ISIC Instrumentation et Science de l'Information. Spécialité Réseau et Télécommunication, Faculté de Luminy Aix Marseille II, Marseille, 2011 - 2012.

CCNA 1,2,3,4 en Cours

Administration d’un serveur membre, SNCF, Paris, 2008.

Installation, Configuration, Administration matériel 3COM/H3C, SNCF, Lyon, 2008. BTS Informatique de Gestion. Spécialité : Administrateur de Réseaux Locaux d’Entreprise, Alternance SNCF, Marseille, 2004.

Séminaire sur la migration de l’architecture NT à Active Directory, SNCF, Paris, 2003. Windows XP Pro, SNCF, Lyon, 2002.

Baccalauréat général Scientifique (option technologie industrielle), Lycée Jean PERRIN, Marseille, 2001.



Mes compétences :

Télécommunication

Administrateur Système

Administrateur Réseau

Informaticien

Informatique

Avaya Ip Office 500 v2

Avaya Contact Store

Avaya VoiceMail Pro

Avaya Customer Call Reporter CCR

Avaya SoftPhone / Flare

Avaya switch gamme ERS

Netasq