Romain GALAND

Le pilier de ma formation est axé sur les matériaux et la caractérisation physico-chimique. Après 4 ans passés à L'université de Reims, je me suis spécialisé sur les couches minces et l'échelle micro-nanomètrique à Grenoble.



Après l'obtention de mon Master j'ai effectué une thèse sur la fiabilité des interconnexions. Au cours de cette thèse j'ai renforcer mes connaissances et compétences sur la caractérisation des matériaux et bâtir un nouveau pilier sur les aspects fiabilité appliqué aux interconnections étudiées. Le but de ces travaux était d'établir un lien entre les propriétés structurales du cuivre composant les interconnexions et le phénomène de défaillance (l'électromigration qui génère des trous). La corrélation a pu être établi et a fait l'objet de publications et de présentations lors de congrès internationaux.



Je fait maintenant parti de SOFRADIR en tant qu'ingénieur validation environnement et expertise composant. Je continue à renforcer le pilier matériaux et caractérisation physico-chimique dans le cadre de l'expertise composant et en développe un troisième dans le cadre de mon activité validation. Cette nouvelle activité m'a permis de de venir familier de la gestion en mode projet et d'acquérir la méthodologie propre aux activités de validation et de qualification.



Familier du mode de fonctionnement par projets, je suis à l'aise dans la rédaction de rapports et l'exposition de ces rapports lors de réunion y compris à des clients. De nature pragmatique, rigoureux et curieux, j'aime les objectifs ambitieux et mettre en oeuvre mon esprit d'analyse et de synthèse pour pousser la compréhension des problèmes.



En dehors du boulot, j'aime lire des thrillers, du fantastique et de l'humour. Cuisiner le weekend m'aide à décompresser de la semaine, surtout quand c'est pour accueillir des amis.

Je pratique le tir à l'arc en individuel et en équipe, j'apprécie ces quelques heures hebdomadaires où l'on parvient à se vider l'esprit pour se focalisant sur l'objectif à atteindre. Je me vide également l'esprit lors de séances de scrapbooking et quelques moment musicaux (à la guitare ou au trombone)



Mes compétences :

Back End

EBSD

Fiabilité

FIB

matériaux

MEB

Microélectronique

Nanotechnologies

Physique

Qualification

Qualité

Science des matériaux

Validation

Validation qualification