Actuellement en dernière année d'école d'ingénieur aux Mines de Nantes, je réalise mon stage de fin d'étude au sein de la DCNS (cf "parcours" pour plus d'informations).

Pour la suite, je m'oriente vers un Master Spécialisé en Finance, Risques et Contrôle, afin de pouvoir prétendre à des postes tels qu'ingénieur optimisation et trading.