Romain GIANNOTTI

Actuellement en première année du programme Master de l'IAE d'Aix-Marseille, après avoir obtenu un triple diplôme grâce à Montpellier Business School et ses partenariats avec La Trobe University et l'IAE de Montpellier. Je souhaite me spécialiser dans dans le contrôle de gestion en seconde année.



J’ai acquis des atouts dans le domaine de la finance, notamment lors de mon précédent stage chez Atlanco Rimec en Irlande, où j’occupais la place d’assistant comptable. Mes missions étaient multiples et diverses telles que la saisie informatique de toutes les rentrées et sorties de l’entreprise, les factures… Chaque mois je faisais les rapprochements bancaires et je devais préparer des tableaux Excel avec tous les coûts de l’entreprise en matière de logistique, salaires, etc… pour le service commercial qui le présentait aux actionnaires. J’ai donc gagné en autonomie, et progressé en étant toujours volontaire. Cependant mes missions ne représentaient qu’une petite partie de ce que la comptabilité permet de faire. Cette première prise de contact pratique du monde financier de l’entreprise m’ayant captivé, je désire parfaire et orienter ma formation dans ce domaine.



Rigoureux et organisé, je saurai mettre toutes mes chances de côté pour réussir dans ce secteur.

Souhaitant me spécialiser dans le contrôle de gestion et la finance, je souhaite intégrer un programme Master qui me permettrait d’acquérir de précieuses connaissances dans ces domaines. La complexité des économies mondiales et la récente crise économique nécessitent de grandes compétences.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance de marché

Comptabilité

Finance d'entreprise