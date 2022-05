Romain GIRARDOT

Depuis Juin 2012 :



Responsable Ressources Humaines

LINEAS - Opérateur Ferroviaire Privé

www.lineas.net



Responsable Ressources Humaines - Stérilisation Malysse - Douvrin Octobre 2009 à Juin 2012



Mise en œuvre de la politique RH Groupe sur le site,

Gestion du personnel et des obligations légales (TH, FONGECIF,...),

Aspects disciplinaires,

Relation avec les partenaires sociaux (CE/DP, NAO..),

Rédaction d'accords,

Élections professionnelles

Création et gestion du plan de formation,

Relation avec le siège de Kortrick,

Gestion des contacts avec l'Inspection du Travail, CPAM,...

Déclarations et versements obligatoires : FONGECIF, apprentissage, Travailleurs handicapés, 1% Logement,...

déploiement d'un plan de réorganisation,

Construction du budget RH,





Mars à Septembre 2010

HR Business Partner - Coca Cola Entreprise

* Organisation matricielle

Gestion des IRP,

Relais des politiques RH sur site,

Déploiement des outils RH pour managers,

Membre du CODIR,

Conseil RH auprès des managers,

Coordination siège CCE France - Direction Commerciale Région Nord (recrutement, disciplinaire, formation, outils de gestion RH pour managers...)





Mars à Septembre 2010

Chargé de mission RH - Forges de Fresnes

Gestion des mobilités intra-groupe,

Gestion des IRP,

Disciplinaire...



Précédemment :



Chargé de missions RH Siège - Alliance Emploi

Mis à disposition de la société SITA Nord en temps plein

4 Mars 2009 - Octobre 2009.



Gestion du déploiement d'une Démarche Compétences,

Aspects disciplinaires,

Gestion et suivi des stagiaires et apprentis,

Relations écoles,

Missions transverses...



Etudiant Mastère ESC Lille

2007-2009 Mastère Spécialisé Stratégie et Management des RH par alternance. Mention Bien, 2e de promotion



Août 2008-Février 2009

Chargé de missions RH Sita Nord

Etude de faisabilité d'un Centre de Ressources

Démarche compétences

Suivi des apprentis

Participation aux Forums Emploi



Sept.07-Juin2008 Chargé de Missions RH

AUCHAN Valenciennes par Alternance



Elaboration du document unique de prévention des risques,

Mise en place d'un outil de plannification d'activité type SAP,

Organisation et réalisation de réunions CHSCT





2007 Master de Psychologie du travail et des organisations(Mention Assez Bien)



Expériences professionnels :

2009-10 Chargé de missions RH à temps partagé sur plusieurs entreprises :

Depuis Nov 09:Chargé de missions RH - Alliance Emploi

et RRH - Stérilisation Malysse SAS

Mars à septembre 10 : HR Business Partner - Coca Cola Entreprise et Chargé de mission RH - Forges de Fresnes



Précédemment :

Depuis 2012 : Responsable Ressources Humaines - OSR France

2009 à 2012 : Chargé de missions RH - Alliance Emploi

2008-09 Chargé de missions RH - 13 mois - SITA Nord

2007-08 Chargé de missions RH - 8 mois - AUCHAN

2007 Conseiller Bilan de Compétences - 3 mois - CIBC

2006-07 Chargé de recherche - 6 mois - AXAD

2006 Chargé de recrutement - 1 mois - AFPA

2005 Assistant recrutement - 2 mois - ADECCO

2005 Assistant Formation TRE - 1 mois - CCI Valenciennoise



Mes compétences :

recrutement

relations sociales

juridique

ressources humaines

Conseil

Formation

Accompagnement

rémunération

DRH

RH