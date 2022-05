Romain GOLANO

Les compétences que j'ai pu acquérir au cours de mon parcours universitaire, de mes différentes formations ainsi qu'au cours de mon expérience professionnelle sont les suivantes :



CONNAISSANCES et TECHNICITES



- Bonne connaissance en Droit Social

- Technicité de la paie et de l'ensemble des déclarations afférentes,

- Connaissance des procédures disciplinaires,

- Connaissance sur la mise en place des élections des IRP,

- Maîtrise des comptes sociaux et taxes annuelles.

- Connaissances des dispositifs de formations et des modes de prise en charge.

- Connaissance et gestion des MAL/AT/MP, mise en place de recours éventuels.

- Préparation et passage des audits IFS/BRC sur la partie RH.

- Préparation et passage des audits "éthiques".







SAVOIR ETRE



- Très bon relationnel

- Travail en équipe

- Capacité d'analyse

- Discrétion et respect de la confidentialité

- Bonne présentation

- Organisation

- Ecoute et conseil auprès des salariés, des responsables fonctionnels et opérationnels.



Mes compétences :

Déclarations sociales

Formation

Gestionnaire

Gestionnaire Paie

Paie

Ressources humaines