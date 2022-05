Bonjour,



Je me présente : Romain Grasset, 33 ans, actuellement en poste comme ingénieur d'application.

Mon parcours personnel et professionnel est assez particulier.



J’ai passé la plus grande partie de ma jeunesse en Afrique (Côte d’ivoire puis Afrique du sud) et après mon bac obtenu au Lycée français de Johannesburg, je suis rentré en France pour poursuivre mes études. J’ai obtenu une licence SPI (sciences pour l’ingénieur) option conception mécanique puis j’ai intégré une école de commerce (Euromed Marseille école de management) qui a débouché sur un master ESC avec comme spécialisation la gestion de projet et la gestion du changement.



Cette double formation avait pour but de m’ouvrir les portes de la gestion de projets industriels mais mes expériences m’ont par la suite orienté vers la gestion de projets informatiques dans divers secteurs.



D’abord assistant chef de projet pour la NSGB (Société générale Egypte), puis consultant international sur différents projets financiers, mon poste actuel au sein d'un éditeur logiciel médical m'a permis de découvrir les enjeux du travail au sein d'une PME .



De nature optimiste, mes atouts sont ma capacité d’adaptation, mon relationnel et mon dynamisme !



Bien que l’on me reproche souvent mon entêtement et mon impulsivité, ceux-ci vont de pair avec ma créativité et mon autonomie.



J’aimerais dans un futur proche revenir vers un poste de consultant international (implantation d’ERP, formation des utilisateurs, …) au sein d'un grand groupe international. Et pourquoi pas un poste à l’étranger !



D'un point de vu personnel, mes hobbies sont majoritairement sportifs :surf, sky, rugby…auxquels s’ajoutent la lecture (science fiction), et bien entendu les voyages.



Mes compétences :

Banque

Dynamisme

ERP

Finance

Fusion Acquisition

Gestion de projet

Gestion de projet ERP

International

Management

Mobilité

Multiculturalité

Polyvalence