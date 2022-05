Romain LANAU

Véritable professionnel dans le domaine des achats, je suis trilingue Français/Anglais/Espagnol et dispose d'une expérience forte et diversifiée.

J'ai eu l'occasion de mener à bien des projets stratégiques et de faire preuve de lucidité et d'analyse.

Je suis reconnu pour mon leadership, mon organisation, mon adaptabilité, ma détermination et ma capacité à fédérer les équipes.



Mes compétences :

Négociation

Achat

Marketing management

Gestion de projet

Communication

Logistique