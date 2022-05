Romain LARMET

Spécialiste trilingue du marketing en ligne, avec de nombreuses annees d’expérience dans l'industrie. Master of science en Commerce Electronique d'HEC Montreal, et Master of Science en Management de l'Esc Pau Business school.



Je possède un background marketing/commercial, combine a une forte compréhension technique. Oriente résultats et data, j'excelle a tester, optimiser et implémenter les changements pour ameliorer la performance. C'est une des raisons qui me permet apprécier particulièrement le media buying, tout comme construire et développer les relations avec des partenaires et affilies.



A travers de mes expériences a Blinkx et Lavasoft, je me suis spécialise en monétisation, acquiaition de trafic, ainsi qu'en management de produits web.



Mes compétences :

Affiliate manager

Google analytics

Sales manager

SEO

SEM

Media achat

Google adwords