Avec une expérience tant en laboratoire de recherche qu'en usine de production, en France ou à l'étranger, j'ai pu intervenir en amont sur l'audit fonctionnel et la rédaction comme en aval sur les tests de prototypes.

Doté d'une formation généraliste option mécatronique j'ai pu capitaliser des connaissances et des compétences techniques dans les domaines de la mécanique, du traitement du signal et de l'image ou encore de l'informatique industrielle.

Sensibilisé aux problématiques de brevetabilité et habitué à travailler en mode projet je souhaite aujourd'hui m'orienter vers l'électronique que ce soit au sein d'un société de conseil, du secteur aéronautique ou d'une entreprise industrielle.

Doté d'un anglais courant et immédiatement disponible je me tiens à votre disposition pour tout échange.

Romain LAURE



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

C++

Microsoft Excel

Matlab

CATIA

C Programming Language

Java

VHDL

Gestion de projet

Programmation

Propriété intellectuelle

SQL