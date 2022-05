Romain LECOMTE

Hobbies : interventions dans des colloques et rédaction d'articles de doctrine (Editions Lexis-Nexis "La semaine juridique" et Victoires Editions "Droit de l'environnement").



Référence des colloques :



- « L'appréhension de la pollution des sols par le droit », AFES, 10èmes journées d'Etude des Sols, Strasbourg, 14 mai 2009.



- « La remise en état des sites pollués appréhendée par le droit des procédures collectives », Intersol'2008, Sites & sols pollués : gestion et responsabilités lors des cessions acquisitions, Paris, 20 mars 2008.

http://www.intersol.fr/edition2008.html







Référence des articles de doctrine juridique :



- « MEEDDM : Le nom le plus long », Droit de l'environnement, juillet 2009, n° 170.



- « De l'illégalité du décret du 13 septembre 2005 », note sous TA Amiens, 6 mai 2008, SARL DE L'ESCHES, n° 0600597, Droit de l'environnement, octobre 2008, n° 162.



- « De la nécessité d'une législation spécifique à la protection des sols. L'exemple des sites contaminés et les limites de l'obligation de remise en état », Droit de l'environnement, mai 2008, n° 158.



- « Codification du Code de l'environnement : au tour du Livre V de la partie réglementaire », La Semaine Juridique Edition Générale n° 44-45, 31 octobre 2007, Actualités n° 509.



- « La place du principe "pollueur-payeur" appliqué à la remise en état », La Semaine Juridique Edition Générale n° 7, 14 février 2007, I, 112.



Mes compétences :

Rédaction

Autonomie professionnelle

Environnement

Organisation

Droit

ICPE