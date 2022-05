Romain LEMAIRE

Avocat au Barreau de Paris depuis 2008, mes activités dominantes sont le droit de l'environnement (installations classées, déchets, pollution, protection de la nature, énergie, etc.), le droit de l'urbanisme (permis de construire, PLU, aménagement du territoire, protection du patrimoine) et, plus largement, le droit public (commande publique, responsabilité administrative, fonction publique).

J'interviens également en droit civil et pénal dans des problématiques environnementales et d'aménagement (citation, plainte de partie civile, expertise, troubles anormaux de voisinage).



Je suis diplômé du Master II en droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire de la Faculté de droit de Strasbourg et de l'Institut de droit public des affaires (IDPA) de Paris XI.



Mes compétences :

Droit de l'environnement

Administratif

Urbanisme

Juriste

Droit public

Avocat