Romain LESCURE

Fort de dix ans de pratique de VTT dont cinq en équipe de France, d’une expérience de deux ans au sein de l’entreprise TSL et de deux autres années chez MILLET, je souhaite continuer à évoluer dans le milieu du sport et mettre mon expérience au profit de mon entreprise.



De formation Manager Marketing et Commercial des Entreprises du Sport, du Tourisme et de la Montagne, le conseil, la vente, le travail en équipe et la recherche de la satisfaction du client sont des challenges essentiels pour moi.



Grâce à mes études ainsi qu’à mon expérience sur le terrain, j’ai acquis des compétences commerciales développant mes capacités d’organisation, mon sens de la négociation et la relation clientèle. Compétences que je souhaite faire évoluer, de manière positive, au sein d'une nouvelle entreprise.



Rigoureux, autonome et doté d’un bon relationnel, je pense avoir les atouts nécessaires pour intégrer une équipe dynamique. Ma capacité de travail et ma persévérance ne pourront que renforcer ma volonté de m’investir dans les missions qui me seront confiées.





Mes compétences :

Brevet d'Etat Pisteur Secouriste

Brevet d'Etat Moniteur Cycliste

Adobe InDesign CS5

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Office