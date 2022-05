Romain LEVEFAUDES

Après avoir passé 5 ans au service de mon pays, j'ai décidé de me reconvertir dans ce que l’armée m'a appris le mieux: le management. En effet, responsable de 10 hommes et de tout le matériel qu'ils emportent pendant 5 ans, cette expérience m'a permis d’acquérir le sens des responsabilités, la prise de décision et aussi l'adaptation a toutes les situations.

C'est a partir de ce constat que j'ai choisi d'effectuer une formation diplômante de 10 mois sanction du Brevet de Technicien Supérieur en Management des Unités Commerciales.

Durant cette formation, je découvre aussi avec intérêt un domaine que je ne connaissais pas: le commerce. Ainsi, après mes stages au sein d'une unité commerciale sportive, je suis très enthousiaste pour mon avenir dans ce secteur.

Néanmoins, je ne reste pas fermé a d'autres secteurs ou je pourrais apporter mes connaissances et ma petite expérience tel que l'armement, la sécurité et le management en général.



Mes compétences :

Armement

Commandement

Management

Sécurité

Sport