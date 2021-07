Romain MORACCHINI

Après 5 années de formations en Management, Négociations BTB et Marketing, je suis diplômé d'un Master II in Management spécialisation "Luxury & Fashion" de SKEMA Business School.



Fort de plus de 2 ans d'expérience au sein d'entreprises internationales, je dispose de solides bagages dans les domaines commerciaux et marketing. Enfin grâce à une expérience d’environ deux ans à l’international (Chine, États-Unis, Irlande, Royaume-Uni) et ayant suivi une formation entièrement dispensée en anglais, je pense être apte à répondre à n’importe quels objectifs internationaux.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Benchmarking

Gestion de la relation client (CRM)

Suivi de projets (digital, évènementiel).

Développement et application d’une stratégie Marke

Webmarketing

SAP

Microsoft Office