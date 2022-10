Romain PETIT

Je suis actuellement tech leader dans un équipe agile de 7 personnes chez Pharmagest interactive, leader en logiciels et solutions pour la gestion de pharmacie.



Passionné d’informatique et autodidacte en programmation depuis une quinzaine d'année, j'ai validé les connaissances que j'ai pu accumuler par une formation d'analyste-programmeur JAVA en cours du soir au Conservatoire National des Arts et Métiers.



En poste pendant 10 ans en tant que responsable technique dans une PME du domaine de la plasturgie/aluminium. j'ai eu l'occasion de développer différentes applications métier pour optimiser les tâches des différents services de la société. Ces différents logiciels sont actuellement utilisés notamment pour les contrôles qualité selon la norme iso9001, l'édition des plans de montages, des devis, la gestion des projets...



Mon parcours diversifié m'a permis de développer des aptitudes d’adaptabilité et des qualités relationnelles qui m’aident à m’intégrer facilement au sein d’une structure d’entreprise.



Mes compétences :

Delphi

Solidworks

Dessin

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

Conception 3D

MySQL/Postgres

Java

PHP 5

Adobe InDesign

Javascript/Jquery

Gestion de projet

UML 2

Logic pro

C

Sonar

NetBeans

Eclipse

Spring Framework

Maven

Hibernate

CDI 2.0 / weld

Git