Romain ROUSSEY

Entrepreneur dans l'âme, j'accompagne les dirigeants de TPE / PME sur la gestion et le pilotage de leur activité, aider à prendre la bonne décision au bon moment, et permettre à leurs entreprises de gagner en sérénité et en rentabilité.

Capable également d'agir en qualité de Manager de transition, dans l'accompagnement des grands projets d'amélioration ou de changement.



Formateur (disposant dune certification Qualiopi), j'aide les chefs d'entreprises à développer leurs compétences face aux nouveaux enjeux économiques, mais également les personnels en charge de la gestion et de l'animation des équipes de travail.



Polyvalent et flexible, disposant dune grande faculté et rapidité dans l'analyse des situations, je suis capable de sortir de ma zone de confort, et me positionner rapidement sur des compétences dépassant mon expertise, pour m'adapter à vos besoins, pour qu'ensemble nous atteignions un objectif commun amélioration de votre productivité, de votre rentabilité tout en préservant la qualité et lhumain.