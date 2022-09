Romuald LOISEAU

Après avoir été consultant pendant 8 ans dans le domaine de l'aéronautique en simulation, qualification et intégration de systèmes, je suis, depuis 2007, ingénieur chez Naval Group.



J'interviens aussi bien en amont dans le cadre d'études méthodologiques et architectures systèmes à l'attention des futurs sous-marins que pour l'élaboration d'études de sûreté pour les sous-marins en service.



Mon brevet d'atomicien au sein de l'EAMEA me permet de prendre en compte les aspects radioprotection et la gestion des accidents.