Ronald CORNIL

Je recherche un stage de Janvier à Juin 2021 en Banque - Assurance, comme conseiller client afin de partager la relation clientèle, la gestion, la fidélisation, mon sens du commerce et surtout Savoir-Etre et Savoir-Faire.



Bilan:

Valeurs et relations humaines, Travail en équipe et autonomie, Détection des besoins, Satisfaction clientèle,

Commerçant dans l'âme, vente des produits, offres et services, et ventes additionnelles bien sûr..... Bref polyvalence...



Mes compétences :

Service client

Commercialisation

Vente directe

Offres commerciales

Négociation commerciale

Animation commerciale

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Rigueur

Organisation professionnelle