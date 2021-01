Rosario RUGGIERO

Domaine de Compétences

• Gestion et management d’un établissement public,

• Gestion et organisation d'un centre de formation,

• Développement des relations avec les partenaires,

• Conduite de projet.



Expériences Professionnelles

Depuis 2005 Directeur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes Maritimes

Gestion administrative et financière du département de la formation, management du

personnel, développement des relations avec les partenaires, supervision de l’activité

pédagogique. Gestion administrative et pédagogique du Stage pour l’Installation des

Créateurs d’Entreprises Artisanales.

1998 - 2005 I.U.P. Management du Sport

Professeur en informatique (environnement Microsoft) et italien.

Mise en place d'un accord bilatéral entre l'IUP Management du Sport et l'Université de

Naples dans le cadre du programme SOCRATES/ERASMUS pour un échange, d'une

durée d'une année universitaire, de 4 étudiants.

1997 - 2005 Directeur Adjoint du Centre Etudes pour les Sportifs d’Antibes et des A.M.

Scolarisation d’athlètes de haut niveau (C.E.S.A.A.M.) :

Coordination des intervenants, Gestion du Personnel, Organisation de l'activité

pédagogique et administrative, enseignement des mathématiques et sciences physiques.

Conception et mise en place dune plate-forme de Télé-enseignement en collaboration

avec le LOG de l'Académie de Grenoble.

1995 - 1996 Ingénieur Conseil /Formateur I.D. -Le Cannet

Conseil et vente de systèmes informatiques monoposte et réseau pour professionnels.

Formation Lotus Notes pour l’équipe d’encadrement de CARREFOUR Antibes-Nice.

1993 - 1994 Ingénieur d’Etude Altide - ice (licenciement économique)

Analyse et évaluation des possibilités de réalisation d'un transformateur d'énergie.

(Etude dans les domaines magnétocalorique et de la supraconductivité).

1992 - 1993 Ingénieur UMPI - Rimini (Italie)

Conception et mise en service de systèmes de contrôle automatique à courant porteur.

1990 - 1992 Titulaire d'une Thèse

Laboratoire de Physique CNR de Naples



Mes compétences :

Conduite de projet

Formation

Gestion et management

GESTION ET ORGANISATION

Management

Organisation

Coaching professionnel