Rosine BERGER-BLEIN

Mes compétences s'articulent autour des points suivants:



Gestion des ressources humaines

- réaliser des analyses quantitatives et qualitatives de l’emploi : diagnostic de l’existant, évolution des besoins en effectifs, évolution des métiers, établir des scénarii possibles, identifier les points critiques, identifier des leviers d’action pour favoriser les évolutions individuelles et collectives

- réaliser des études de métiers et de postes de travail par des analyses de terrain

- concevoir des outils RH et de GPEC en lien avec l’encadrement de proximité des services

- concevoir et analyser des tableaux de bord sociaux

- concevoir et animer des actions de formation

- mettre en œuvre la réglementation statutaire relative à la gestion du personnel (concours, recrutement, éléments de base de la gestion des carrières)

- analyser des situations, comprendre les enjeux, identifier les rôles et les positions des acteurs, analyser les éléments du rapport de force

- analyser les problématiques de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité



Gestion de projets et évaluation de dispositifs

- faire le diagnostic des situations, mettre en relation les dimensions pratiques et les enjeux plus globaux, diagnostiquer les atouts, les freins, identifier les leviers d’action, les priorités

- mettre en oeuvre des outils d’investigations adaptés

- concevoir des plans d’action ; communiquer les actions à mettre en œuvre par le biais de documents écrits et de présentations orales à différents publics



Animation

- animer une équipe

- apporter des méthodes de dialogue, animer les débats, aider à formuler les éléments de la négociation

- établir et faire vivre des partenariats avec différents acteurs (public/privé, Etat/associations)

- établir, piloter et animer des groupes de travail transversaux et/ou pluridisciplinaires



Gestion administrative

- Gérer l’accueil du public

- Sécuriser et optimiser les procédures internes

- Rédiger des actes administratifs

- Assurer la veille juridique et réglementaire



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Animation

Chsct

Collectivités Territoriales

Conseil

Évaluation de dispositifs

Gestion de projets

GRH