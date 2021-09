Roxana ROXANA DARVICHE

Mon expérience en institut ma permis :

- de gérer en autonomie une diversité de dispositifs détudes

- de madapter aux besoins des clients et de les accompagner au quotidien

- dévoluer sur des études concernant tous types de secteurs



Compétences études :

GESTION DE PROJET

Gestion de terrain | Relation client, gestion des ressources internes et fournisseurs externes | Respect des délais | Contrôle qualité



ANALYSE DES DONNÉES

Encadrement du traitement / codification | Charting | Identification de résultats clés | Rédaction de synthèses, recommandations et plans daction | Valorisation des résultats (supports visuels)