Rubens DARTRON

Consultant chez C.B.R.Conseil.Formation Audit depuis Avril 2012, Spécialiste en ingénierie de formation et Accompagnement VAE

Compétence en:

- Conception de dispositifs de formation

- GPEC,

- plan de formation, audit. conseil management

- Gestion candidature des appels d’offres

- Gestion budgets formation

- Analyse et Gestion des projets et des politiques de formation

-Élaboration de cahiers des charges



Mes compétences :

Accompagnement

Formation professionnelle

Conseil

Pédagogie

Ingénierie de formation

Analyse stratégique

Management