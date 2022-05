S. HAZEBROUCQ

Interventions régulières au Mac Val, à la Fondation Cartier, auteur d'une expo interactive itinérante autour des Emotions, mise en place d'ateliers dans des centres de loisirs, des librairies, et autres lieux pédagogiques. Travaux autour des émotions. Editions Acte Sud Junior (livres signés Sylvette). Dépositaire du concept de L'Infirmerie à Emotions, version itinérante disponible depuis novembre 2011, location de l'infirmerie à émotions itinérante et autres produits ludiques et créatifs pour Transformer les Emotions en Créations.https://www.facebook.com/sylvie.hazebroucq.1



