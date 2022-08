Je suis chargé des projets et services suivants:

Analyse des Besoins Sociaux de la population

Accueil général

Action sociale et insertion (aides légales, aides financières, domiciliation, insertion RSA)

Centre de Soins infirmiers et de Prévention

Animation Territoriale en Santé (Atelier Santé Ville, Contrat Local de Santé)

Deux Centres Sociaux

Accompagnement des Parentalités (dont deux Lieux Accueil Enfants Parents)

Subventions aux associations