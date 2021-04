Sabine BLANC (LOPEZ)

"Un service comptabilité et financier se doit d'être réactif aux besoins de la société et de ses collaborateurs, visionnaire, pragmatique, adaptable, humain"... "tout en élaborant un travail de précision, fidèle aux normes comptables, IFRS..." "Être financier : un subtil mélange de rigueur, d'analyse, de créativité pour bien communiquer les chiffres"



Mon souhait, après avoir acquis une bonne technicité en comptabilité, gestion administrative, et expérience informatique est de prendre la responsabilité d'un service comptable au sein d'une société aux projets dynamiques.



Goût pour le travail en équipe, aime débattre d'idées pour faire avancer au mieux les intérêts de tous et de la société avec l'objectif d'un partenariat gagnant/gagnant.



Actuellement en poste, je suis responsable de l'ensemble de la fonction comptable financière de la société.



Mots clés me caractérisant : relations humaines, transparence, honnêteté, intégrité, fiabilité, optimisme, positive, créative, dynamisme



Mes compétences :

Fiscalité

REPORTING