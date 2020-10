Sabine DETONGRE

Mes compétences clés:



- Un cursus en commerce et administration des affaires avec une spécialisation en management.

- 25 ans de développement commercial et marketing avec des grands comptes internationaux et des PME (secteur agroalimentaire, distribution, pharmaceutique).

- Spécialisée dans les services Ressources Humaines (Pilotage et stratégie RH, recrutement, travail temporaire, formation, GPEC)

- Une bonne maîtrise de l'informatique et à laise avec les chiffres.



Avec une double casquette RH et Commerce, une expertise dans la gestion des fonctions commerciales et avec une conception dynamique et évolutive du monde de lentreprise, passionnée par mon métier, je conseille, jaccompagne et je participe aux développements et aux défis des PME/TPE et des grands comptes depuis maintenant plus de 20 ans.



Orientée business et solutions, je travaille sur lADN des entreprises et des candidats pour les aider à mieux se rencontrer.



Mes secteurs : Agroalimentaire, Industrie, Équipement de la personne, BTP, IT.



Je suis en outre très intéressée par lutilisation des solutions digitales pour améliorer la rapidité et la qualité des prestations dès lors que lobjectif est clair, permettre douvrir le champ des possibles et mettre les hommes et les femmes au cœur de la performance globale des entreprises.



Vous avez un projet, une mission dans mes domaines de compétences, contactez moi au 07 89 52 11 75 ou par mail à sabinedetongre@hotmail.com afin détudier ensemble nos possibilités de collaboration.





«Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit japprends » Nelson Mandela