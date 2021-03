Sabine SCHALLER

Formatrice et intervenante pédagogique depuis 20 ans dans le champ de l'éducation populaire et de l'innovation sociale, je propose aux personnes et aux groupes des espaces d'accompagnement sur mesure, mêlant des outils de coaching, de développement personnel et d'expression artistique. En tant que pédagogue, je favorise l'implication authentique de la personne, la coopération entre les participants et la mise en mouvement par des méthodes issus de ma pratique du théâtre et du chant.

Associée chez Coopaname, je privilégie une approche centrée sur les personnes et le déploiement de leurs talents singuliers et collectifs, au service de leur projets-sens, dans un esprit de coopération et de partage.