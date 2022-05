Sabrina BIODORE

Rédactrice depuis 2007, j'ai débuté en tant que correspondante Ouest-France.

J'ai ensuite été chargée de l'information et communication de ma commune de résidence (mars 2008-juin 2011). Je me suis lancée en tant que rédactrice free-lance en 2010 (ceci, parallèlement à mes responsabilités auprès de la collectivité, aux formations que je suivais, tout en reprenant le métier d'infirmière, en juillet 2011).

Dotée d'une forte capacité de travail, mes compétences sont éclectiques : prise de photos, réalisation d'interviews, rédaction d'articles print/web, de publireportages, d'articles de blogs...

Autodidacte, je continue à me former activement, en suivant des formations régulières : rédaction web, infographie print..., afin de diversifier mon offre de prestations.



Auteure, j'ai rédigé un livre relatant les origines de ma passion et mon parcours de rédactrice: Je ne saurais jamais jouer la comédie sociale, éditions Edilivre (paru le 21 mai 2015). A commander en suivant le lien ci-dessous :

http://www.edilivre.com/je-ne-saurais-jamais-jouer-la-comedie-sociale-20b1548b29.html



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Rédaction

Biographie

Interviews

prise photo

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator