Sabrina BLANC

Aujourd'hui, l'organisation et le suivi d'un système de management de la qualité des entreprises me semblent être un atout indispensable à leur réussite nationale et internationale.



Forte de mon expérience, j'ai développé les compétences nécessaires à la mise en place et à la coordination des systèmes de management de la qualité. De plus, de part ma formation et mes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir le savoir faire et l'autonomie nécessaire au travail en laboratoire.



Je suis rigoureuse, organisée et dynamique!





Mes compétences :

controle qualité

formation du personnel

Gestion des non-conformités et définition des ac

réalisation d'audits internes et externes

Mise en place et suivi d’une démarche HACCP

Mise en place et animation d’un système qualité