Sabrina BOURRINET

Diplômée au titre « Gestionnaire de paie, assistante RH », je saurai vous assister dans l’établissement des bulletins de paie, participer à la veille juridique, assurer la formation professionnelle, réaliser les formalités et les traitements administratifs suite à l’embauche et au départ des salariées (réalisation des contrats, DPAE, Solde tout compte, rupture conventionnelle…).



Mes compétences :

Déclarations sociales et fiscales

Déclaration d'embauche

Paie

Ressources humaines

Fiche de poste

Force de proposition

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Secrétariat

Adaptabilité

Microsoft Publisher

SAP

Coala

Microsoft Word

Autonomie professionnelle

Sage

Bulletins