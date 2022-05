Sabrina CHATTER TENET

Actuellement en CDI dans une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne, j’exerce une double fonction de chef de projet maitrise d’ouvrage et d’organisateur.



Ma première partie d’activité orientée système d’information m’a permis de travailler sur des projets tels que :

-le changement de notre progiciel prévoyance avec intervention sur les phases de rédaction du cahier des charges, recherche et déploiement de la solution, suivi des anomalies

-la refonte de l’outil de gestion des retraites développé en interne avec une fonction de chef de projet maitrise d’ouvrage et de rédacteur des spécifications fonctionnelles détaillées

-la mise en place place d'un workflow dans les processus clés de l'entreprise, notamment pour la gestion des demandes d'intervention informatique



Dans ma seconde partie d’activité, orientée organisation, j’ai eu à mettre en place un projet de description et reconception des processus métier de l’entreprise, y compris sur les fonctions support.



Mes compétences :

Business process management