Sabrina COLOMBEL

Je suis Titulaire d'un DUT en gestion des Entreprises et des Administrations, option Ressources Humaines, et d'une Licence Professionnelle Collaborateur Ressources Humaines Paie et Administration des Ressources Humaines.



Suite à un contrat de professionnalisation au sein du cabinet GEIREC, j'occupe actuellement le poste de Collaboratrice Service Social, au sein du cabinet d'expertise Comptable, commissariat aux comptes, audit et conseil GEIREC.



J'interviens dans un environnement multi-conventionnel.



Je réalise la gestion de la paie, les déclarations sociales et l’élaboration de documents depuis l’embauche du salarié jusqu’à sa sortie de l’entreprise.



Je réalise la gestion des charges sociales mensuelles, trimestrielles.



Quadra et Coala sont des logiciels que j'ai l'habitude de manipuler.



Mes compétences :

Initiation PGI EBP COMPTA

Gestion des arrêts de travail

Lecture économique et financière du Résultat

Gestion administrative des salariés

Gestion des Emplois et Compétences (GPEC).

Gestion du pilotage social

Logiciel GFT

Droit du travail

Gestion de demande d'acompte

Logiciel SAGE PAIE

Lecture économique et financière du Bilan

Gestion de la paie

Etablissement de bulletin de paie

Pack Office

Initiation CEGID BUSINESS PLACE

Dimension juridique des outils informatiques

Logiciel Qualiac

Attestation de reprise

Méthode de recherche sur internet

Logiciel KELIO

Gestion des bases de données

Dimension éthique des outils informatiques

Attestation de salaire

Initiation Progiciel de gestion intégré EBP PAIE

Suivi des absences

Gestionnaire de Paie

Paye

Paie

Coala

Quadratus