Sabrina CRETIN

A la recherche d’un nouveau challenge pour 2019 ? Je recrute actuellement 1 contrôleur de gestion risque au sein de mon domaine à Cofidis France. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger ensemble sur le poste à pourvoir !



Les principales missions de mon domaine sont les suivantes:

• Production du calcul de la provision sur crédits et comptabilisation de son impact en coût du risque.

• Mise à jour de la méthode de provisionnement conformément aux normes comptables en vigueur. Production des analyses ad hoc permettant de mesurer les impacts financiers et organisationnels.

• Production de tableaux de bord permettant de suivre le coût du risque et le compte d’exploitation et de piloter l’atteinte des objectifs.

• Prévision du coût du risque dans le cadre des exercices budgétaires.

• Analyse des écarts et proposition d’optimisation pour garantir l’atteinte des objectifs.

• Réalisation d’études en lien avec le coût du risque.

• Participation aux clôtures comptables mensuelles.

• Echange avec le groupe COFIDIS Participations et les autres directions de COFIDIS France pour toutes les questions liées au provisionnement.



Le domaine se compose de 5 personnes aux profils financiers/statistiques. Ils travaillent quotidiennement sous Excel et SAS pour les personnes qui travaillent sur les bases de données.



Mes compétences :

Risque de crédit

Gestion du risque