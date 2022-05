Sabrina DARDENNES-MONZIE

Chargée de communication et markeing au sein du groupe Oxymetal, spécialisé en découpe industrielle, j'ai pour mission d'améliorer, mettre en place et organiser les actions de communication et de marketing pour contribuer à l'évolution d'OXYMETAL.



Mes compétences :

Organisation de réunions

Mise en place / suivi des outils de communication

Gestion de planning

Organisation de salons

Gestion du site web

Accueil physique et téléphonique

Organisation des déplacements professionnels

Saisie des comptes rendus/courriers

Gestion du courrier

Gestion de campagnes de mailing

Création d'outils de communication interne