Sabrina FERRÉ (LARRAS)

Au cours d'une enfance d'expatriée, la communication a toujours été la clé pour entrer en relation.

C'est naturellement que mes expériences personnelles m'ont amené à faire de la communication mon métier : un fondamental personnel et professionnel.



Je suis à la recherche d'un poste de responsable en communication ou en marketing basé en région Rhône-Alpes. J'ai expérimenté ces deux activités allant de la stratégie à l'opérationnel dans des structures internationales.



Habituée à travailler en mode multi-projets, à des postes de coordination transverse, j'ai eu pour responsabilité :

> > En marketing :

- La rédaction du plan marketing et des plans marketing produits tous pays à court, moyen et long terme.

- La coordination des lancements produits, des plateformes produits, des modules de formation.

- La définition du nouveau positionnement de la marque et son déploiement en interne et en externe.



> > En communication :

- La conception du plan de communication annuel pour les cibles interne, externe, réseau, client, partenaire.

- La mise en oeuvre des actions de communication : opérations promotionnelles, campagnes publicitaires media/hors media, les supports d'aide à la vente, le web, les éditions et magazines, les événements.

- L'accompagnement de la direction, des chef produits, commerciaux, réseaux dans leurs opérations.

- Le conseil et la validation de la bonne utilisation de la charte graphique et de la valorisation de l'image (fond/forme)



Ayant évolué dans des milieux aussi différents que l'industrie automobile et pharmaceutique, je suis en mesure d'adapter mes compétences à tous les secteurs d'activités, dans toutes les tailles de structures.



N’hésitez pas à me contacter pour me connaître davantage ou tout simplement pour échanger sur vos problématiques et vos projets.



Mes compétences :

Management transversal / hierarchique

Gestion de projet / Microsoft Project

Macromedia Dreamweaver / Adobe Photoshop, Illustra