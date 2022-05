Sabrina FOURNIER

Après une expérience de création d'entreprise, je souhaite rejoindre une équipe et exercer mes compétences dans des postes de communication ou d'administration. Avec des compétences et des expériences diverses, ma capacité d'adaptation, d'autonomie et d'investissement sont des atouts. Avec un profil et un parcours atypiques, je saurai répondre à de multiples fonctions, très motivée et avec enthousiasme. Contactez-moi.



Mes compétences :

Facebook

Techniques de vente

Twitter

Google Adwords

Management

Google Drive

Google+

Google analytics

SEO

Référencement naturel

Référencement internet

Administration réseaux

Réseaux sociaux

Relations Presse

Études marketing

Étude de marché

Marketing direct

Marketing opérationnel

Gestion administrative

Direction commerciale

Gestion des stocks

Management commercial

Approvisionnement et achats

B2B

Community management

Administration des ventes

Avant vente

Promotion des ventes

Négociation commerciale

Commercialisation

Développement commercial

E-commerce

Communication