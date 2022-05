Sabrina FROMENTIN

Pilote Systèmes Informatique : Organiser et gérer le suivi des besoins systèmes via l’Echanges de Données Informatisées (EDI Version 4.2), relation avec nos clients Mercosur (Brésil et Argentine) et Chine ; Assurer le suivi et le relationnel avec le service approvisionnement logistique ; Recenser et gérer les Transcodifications des Fournisseurs, en relation avec la Direction des Achats (commercial PSA et Fournisseurs)et nos clients ; Analyser, Gérer et suivre le suivi des défaillances Logistiques EDI (via système AMADEUS)vers nos fournisseurs ;

Initialiser, Créer et mettre en place un carnet d’adresses contacts fournisseurs sous LOTUS NOTES pour le service.

Gérer, former une personne à distance car nous travaillons avec la Plate-forme Gefco Le Havre pour toutes nos expéditions vers nos clients.



Mes compétences :

Logistique