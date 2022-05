Sabrina IVORRA

Diplômée en juin 2008 de l'IRTS de Paris, j'ai travaillé auprès de publics divers: enfants polyhandicapés, adolescents déficients intellectuels, adultes handicapés ESAT, parents d'enfants placés à l'ASE.



Très motivée par le travail auprès d'enfants/adolescents handicapés, j'ai récemment découvert le milieu de la protection de l'enfance. Ce secteur me plait beaucoup et je suis prête à y travailler.



N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des pistes pour moi, ou mieux, un poste à me proposer !



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Dynamisme