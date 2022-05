Sabrina JAVAUX - LAISNE

13 années d'expérience en systèmes d'information, spécialisée dans la gestion de la relation client et la data, en tant que Manager ou Directeur de projet / Chef de projet MOA. En France et à l'International.



Une forte expertise en gestion de projet, en recueil, analyse et formalisation des besoins métier, en animation de groupes de travail, en conduite du changement, et ce dans des environnement internationaux et complexes. 6 années de Management.



Reconnue pour ma rigueur, mon dynamisme et mon esprit d'analyse, je m'adapte facilement à tout type d'environnement et d'interlocuteur, et sais aussi bien travailler en équipe qu'en complète autonomie.



Désireuse de mettre mes expériences et compétences au service d'une entreprise multiculturelle tournée vers l'innovation et le développement professionnel de ses employés.





Mes compétences :

Direction de projet - Gestion de projet

Management d'équipe

Santé

Assurance Vie

Assurance IARD

Grande distribution

Fidélisation client - Expérience client

Gestion de la relation client - CRM - Customer Relationship Management

Gestion de la donnée - Data management

Décisionnel - BI - Analytique

E-commerce

Conduite du changement

Conseil

Marketing

Maîtrise d'ouvrage - MOA - AMOA

Système d'information

Service client

Centre d'appels

Optimisation des process