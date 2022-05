Sabrina KELLER

En poste en CDD chez MERIAL service Business Ops EMEA / Marketing & Technical DP jusqu'au 7 mai 2010 => mission accomplie avec succès et terminée



Mesdames et Messieurs les chercheurs d'une collaboratrice en Marketing & Communication, toujours souriante, dynamique et pro active, bienvenue sur mon profil !





COMPETENCES OPERATIONNELLES



Suivi de fabrication des Editions

Rédige le cahier des charges, brief l'Agence, veille au respect du rétro planning, récolte les informations textuelles et iconographiques, valide la maquette jusqu'au BAT, contrôle le suivi de fabrication (calage machine, veille qualitative)



Suivi logistique (gestion des stocks, dispatching, routage, réassort)



Réalisation de (e)-Mailings : Rédaction & mise en forme



Fabrication des nouveaux outils de Communication (signalétique, merchandising & PLV)



Organisatrice de manifestations (Salons, cocktails, inaugurations, fête de fin d?année)



Mise à jour du site Internet



COMPETENCES TECHNIQUES



Maîtrise de la Chaine Graphique



Organisation technique et financière des opérations, synchronisation des intervenants internes & externes dans le respect du budget



Maitrise techniques d?impression (roto, feuilles à feuilles, qualité papier, etc..)



Véritable support technique pour la réalisation de tout projet Marketing



Maitrise de l?outil informatique : Montage tableaux complexes de suivi budgétaire sur Excel - Présentations animées sur Power point ? Extractions de fichiers prospects & clients qualifiés



Bon niveau d?Anglais - Pratique de l'italien & Espagnol



BTS Communication & Actions Publicitaires





MISSIONS & REALISATIONS



Déclinaison d'une nouvelle Charte Graphique pour un réseau de 50 Résidences Hôtelières en Europe, afin de donner cohérence, visibilité et crédibilité à la nouvelle enseigne.



Proposition & mise en place de nouveaux formats d?édition en fonction de la clientèle ciblée (format Pocket pour clientèle Business, format A4 pour les Particuliers, 4 volets pour les CE & Séniors)



Négociation et mise en ?uvre de nouvelles procédures de commande d?Editions afin d?optimiser la gestion des stocks et mutualiser les couts de production



Travail sur l'affichage interne : mise en place sur tous les sites afin de créer une unité visuelle, développer le contenu, le rendre davantage attractif et dynamique.



Création d?une photothèque interne afin de limiter les couts d?utilisation de photos « libre de droits », et ainsi valoriser notre visibilité à travers nos référencements auprès de nos distributeurs



Mes compétences :

Communication

Marketing

Merchandising

Publicité