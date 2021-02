Sabrina LACHAIER

J'ai acquis une expérience professionnelles de 17 années riches en RH dans des Grands Groupes.

Je souhaite transposer toutes mes compétences acquises dans une autre fonction généraliste dans le domaine des Ressources Humaines. La découverte d'autres secteurs d'activités m'intéresse vivement. Mon projet professionnel est d'exercer un métier qui permet une grande diversité d'activités, assurer tout ou partie du développement et du pilotage RH, d'apporter mon expertise RH aux opérationnels.

Disponible, je privilégie la région Nord Pas de Calais.

Vous pouvez me joindre par mail à l'adresse s.lachaier@orange.fr.

A bientôt.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Satisfaction client

Paie et administration du personnel

Accompagnement

Recrutement

Travail en équipe

Formation

Droit du travail

Gestion des ressources humaines

Relation avec les IRP

Développement des Ressources Humaines

Audit

Reporting

Veille juridique et législative

Direction des ressources humaines

Gestion budgétaire