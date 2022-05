Sabrina LE BOUTER-BANON

Riche d'une double compétence recherche fondamentale académique / industrielle, j'ai pu mettre mes compétences scientifiques, de gestion de projet et ma connaissance du monde du laboratoire de recherche au service de la recherche clinique, sur des projets aux profils et aux dimensionnements multiples. Les recherches observationnelles, véritable terreau pour l'innovation, ouvrent aujourd'hui de grandes potentialités pour les académiques comme pour les industriels.



Mon rôle dans la gestion de ces projets atypiques est de pouvoir aider les porteurs de projets tout au long de la mise en place et de la réalisation de ces études : aide au montage de dossiers de réponses à des appels d'offres ou à la mise en place de partenariats avec des tiers privés, aide à la rédaction du protocole et à la réflexion sur les aspects logistiques du projet, démarches réglementaires et administratives, suivi (financier, administratif...) et soutien tout au long du projet jusqu'à son terme. Mais également à une échelle différente, une aide à la structuration et au montage de véritables réseaux de recherche / d'investigateurs autour d'outils comme les collections d’échantillons biologiques et les entrepôts de données.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Conduite de projets

Encadrement

Formation

Gestion et conduite de projets

Gestion Humaine

Rédaction scientifique

Techniques de biologie moléculaire

Gestion de réseaux de recherche