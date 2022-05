Sabrina LE DANTEC

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des savoirs-faire tels que le pilotage de projet (de la conception à la réalisation), la coordination de projets 360°, l’élaboration et la rédaction d'appels d'offres, la tenue des budgets et ainsi acquérir des compétences nécessaires pour être à la hauteur des qualités requises pour le poste que j'occupais.



Mon sens de l'écoute, mon aisance relationnelle, ma rigueur, l'animation d'une équipe sont les critères qui me qualifient.



Autonome et force de proposition, appréciant le travail en équipe et la bonne humeur que requiert le monde de l'évènementiel, je pense pouvoir apporter une réelle contribution en terme de compétences, et c'est avec grand enthousiasme que je souhaite m'investir dans de nouvelles missions.





Mes compétences :

Régisseur

Organisation

Logistique

Sport

Budgets

Gestion de projet

Evénementiel

Négociation

Événementiel sportif

Management