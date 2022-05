Sabrina LERCH

Diététicienne diplômée installée sur Saint Laurent du Var depuis Mars 2012., je suis également prestataire pour Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais avec lequel je propose des animations ludique en classe, des cours de cuisine en établissement mais aussi des manifestations autour des fruits et légumes frais (MIN, salon de l'agriculture, CCI, marchés etc)

Je me forme actuellement à la nutrition pédiatrique afin de me spécialiser dans la prise en charge des enfants de la naissance à 18 ans pour toutes pathologies et troubles du comportement alimentaire, surpoids/obésité, allergies...

J'ai également suivi une formation de psychosomatique et méthode de relaxation avec le centre IEPA de Saint Laurent du Var avec lequel je collabore pour la prise en charge des patients ayant besoin d'un double suivi (diet + psy)



A venir : animation d'atelier pour les mamans et futures mamans, allaitement, diversification alimentaire...





Mes compétences :

Conseil

Nutrition

Alimentation

Hygiène des aliments

Animation d'ateliers

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet