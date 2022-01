Valérie ROIG-EYRAL

Après plus de 15 ans d'expérience en coaching alimentaire, j'ai décidé de compléter mes compétences en passant la certification Coach Professionnel au sein de la Haute Ecole de Coaching.





Je propose mes accompagnements autour de 3 grands thèmes :



-> Coaching alimentaire (ma méthode : associer le rééquilibrage alimentaire à une approche de bien-être et de connaissance de soi grâce aux techniques du coaching).

Cette technique est basée sur des exercices concrets associés à des aides recettes, des plannings repas, une anticipation des sorties, un pilotage de l'organisation, de la motivation, etc.

Je propose également des recommandations spécifiques pour les sans gluten, les régimes spécifiques et le suivi du jeune public.

Le plus de mon accompagnement : un suivi unique de vos repas au quotidien, par lien en temps réel (photo ou sms), une aide en direct dans les choix pour les sorties restaurants, les invitations.



C'est une nouvelle approche du coaching alimentaire qui permet d'atteindre dans le confort l'objectif que nous validerons en début de démarche. Pragmatique, adaptée à votre style de vie, vos éventuelles contraintes alimentaires, ma démarche associe le plaisir et le bien-être pour rééquilibrer votre alimentation et consolider les ancrages sur la durée.





-> Coaching professionnel (repositionnement, confiance en soi, conflits au travail, relations

Intervention en entreprise, relations équipes, etc.)

Je propose des interventions en entreprise pour faciliter le bien-être des équipes



-> Life Coaching (relations familiales, couple, confiance en soi, orientation scolaire, etc.)





Coach professionnel.

Haute Ecole de coaching sous la direction de Fabienne Lemaigre Voreaux, depuis avril 2020

Ecole certifiée OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation)

Formation reconnue par létat comme diplôme de niveau II Universitaire français et niveau 6 européen par arrêté du 8 décembre 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au J.O du 21 décembre 2017. NSF 315



Certification Professionnelle : Accompagnement des personnalités complexes : éléments de psychologie. Décembre 2016



Formation : Accompagnement des jeunes, travailler la pleine conscience - Juin 2018