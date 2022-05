Sabrina LIBERGE

Dynamique, motivée et sérieuse, je suis une battante !

J'ai un parcours volontairement diversifié, car pour comprendre, il faut avoir pratiqué !

Mon leitmotiv : Rien n'est jamais perdu !

Je crois en chaque individu, et je sais qu'une bonne communication est la clef de la réussite !

Adhérente au Groupe Français d'Education Nouvelle, car la réussite scolaire de nos élèves passe par la mise en commun des expérimentations et des actions innovantes de tous les partenaires.

Enfin, Présidente d'une association à but non lucratif de loi 1901, je promotionne la beauté dans toute sa différence, tout en créant des ponts entre les différents partenaires, source de dynamisme et de nouveauté.

A bientôt pour de nouveaux projets !







Mes compétences :

Informatique

Management

Accueil physique et téléphonique

Conseil

Elaboration et mise en oeuvre de projets

Artiste

Collaboration extérieurs et intérieurs

Musique

Mode

Communication

Formation

formatrice en FLE