Sabrina LUSAKUMUNU

Responsable de 1300 logements et manager de 11 personnes, je suis chef de secteur à Paris 15 chez le 1er bailleur de France.

Je suis chargée de l'entretien de mes immeubles ( suivi du nettoyage des parties communes, petites reparations, gros entretien), de la rotation ( etat des lieux entrant, visite conseil et etat des lieux sortants) et l'animation et le management de 11 personnes ( entretien annuel d'evaluation, reunions de groupe et individuelles, organisation du travail).



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Techniques du batiment

Reglementation gestion locative