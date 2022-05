Sabrina MARHEM

La préparation et la validation de mes diplômes, m’ont permis d’acquérir la rigueur et le savoir-faire du travail autonome. Mes fonctions financières et opérationnelles telles que le commercial et le marketing m’ont permis de développer un sens du dialogue, des qualités d’écoute, un excellent relationnel et une aisance dans le cadre de la négociation.

Un nouveau Challenge? Je saurai y répondre grâce aux acquis de ces différentes expériences.