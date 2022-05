Sabrina MARQUANT

Sabrina est spécialisée sur les enjeux climat et développement dans les négociations climatiques au niveau international.

Depuis 2012, elle travaille au côté de réseaux internationaux d’acteurs du climat et du développement dans les enceintes de l’UNFCCC.

Tout d’abord sur l’élaboration de l’Accord de Paris, puis désormais sa mise en œuvre en vue d’accélérer l’action climat, accroître l’ambition et ainsi atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en cohérence avec l’Agenda 2030 pour le développement, elle accompagne ces acteurs sur leurs positionnements stratégiques et leurs actions à engager.

Toujours à l’écoute de nouvelles opportunités, en particulier sur les enjeux d’adaptation et de résilience, elle est joignable par email : marquantsabrina@gmail.com



Mes compétences :

Recommandation stratégique

Veille stratégique

Analyse stratégique

Partenariats internationaux

Stratégie digitale

Communication institutionnelle

Stratégie de communication

Encadrement

Communication événementielle

Gestion de projet

Développement de partenariats